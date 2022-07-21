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Darende'de tenis turnuvası düzenlendi

AA - Ayhan İşcen - Spor
Darende'de tenis turnuvası düzenlendi

Malatya'nın Darende ilçesinde 18 sporcunun katılımıyla tenis turnuvası gerçekleştirildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde 18 sporcunun katılımıyla tenis turnuvası gerçekleştirildi.

Darende Kaymakamlığı ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 14 kadın ve 4 erkek sporcu katıldı.

Turnuvada kadınlarda Fadime Doğan, erkeklerde ise Onur Karagülle birinci oldu.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mithat Böke, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

AA / Ayhan İşcen - Spor

Hisarcık Malatya Darende Tenis Spor Haberler

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