Daniel Agyei: 'Bu önemli bir goldü ve üç puandı'

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'un Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçta takımın tek golünü kaydeden Daniel Agyei maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Agyei, "Bugün gol attığım için ve takıma katkıda bulunabildiğim için çok mutluyum. Bu önemli bir goldü, önemli üç puandı ve umarım bu başarıyla yola devam edebiliriz. Bugün atmosferin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Tüm taraftarlar harikaydı, çok gürültülüydüler ve bence büyük bir etki yaptılar, maçı kazanmamıza yardımcı oldular. Hepsine teşekkür ederim" diye konuştu. - KOCAELİ