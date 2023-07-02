Dananın kuyruğu kopuyor! Arda Güler'in Fenerbahçe için karar vereceği gün belli oldu

Başta Barcelona olmak üzere dünya devlerinin peşinde koştuğu yıldız futbolcu Arda Güler, Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağına 4 Temmuz Salı günü karar verecek.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Arda Güler, sarı-kırkalıp kalmayacağına 4 Temmuz Salı günü karar verecek.

KARAR VERECEĞİ GÜN BELLİ OLDU

Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan ve performansıyla dünya devlerini peşinden koşturan Arda Güler, Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı kararını 4 Temmuz Salı günü açıklayacak.

ALİ KOÇ VE İSMAİL KARTAL'LA GÖRÜŞECEK

Pazartesi günü İstanbul'da; Ali Koç ve teknik direktör İsmail Kartal ile bir araya gelecek olan Arda Güler, bu görüşmeden çıkacak sonuca göre yol haritasını belirleyecek.