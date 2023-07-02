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Dananın kuyruğu kopuyor! Arda Güler'in Fenerbahçe için karar vereceği gün belli oldu

Spor Haberleri

Başta Barcelona olmak üzere dünya devlerinin peşinde koştuğu yıldız futbolcu Arda Güler, Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağına 4 Temmuz Salı günü karar verecek.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Arda Güler, sarı-kırkalıp kalmayacağına 4 Temmuz Salı günü karar verecek.

KARAR VERECEĞİ GÜN BELLİ OLDU

Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan ve performansıyla dünya devlerini peşinden koşturan Arda Güler, Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı kararını 4 Temmuz Salı günü açıklayacak.

ALİ KOÇ VE İSMAİL KARTAL'LA GÖRÜŞECEK

Pazartesi günü İstanbul'da; Ali Koç ve teknik direktör İsmail Kartal ile bir araya gelecek olan Arda Güler, bu görüşmeden çıkacak sonuca göre yol haritasını belirleyecek.

Dananın kuyruğu kopuyor! Arda Güler'in Fenerbahçe için karar vereceği gün belli oldu

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Arda Güler Barcelona Spor Haberler

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