Dananın kuyruğu kopuyor! Arda Güler'in Fenerbahçe için karar vereceği gün belli oldu
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Başta Barcelona olmak üzere dünya devlerinin peşinde koştuğu yıldız futbolcu Arda Güler, Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağına 4 Temmuz Salı günü karar verecek.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Arda Güler, sarı-kırkalıp kalmayacağına 4 Temmuz Salı günü karar verecek.
KARAR VERECEĞİ GÜN BELLİ OLDU
Sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan ve performansıyla dünya devlerini peşinden koşturan Arda Güler, Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı kararını 4 Temmuz Salı günü açıklayacak.
ALİ KOÇ VE İSMAİL KARTAL'LA GÖRÜŞECEK
Pazartesi günü İstanbul'da; Ali Koç ve teknik direktör İsmail Kartal ile bir araya gelecek olan Arda Güler, bu görüşmeden çıkacak sonuca göre yol haritasını belirleyecek.