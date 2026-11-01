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Dalcı, Eyüpspor'un Amed'e 5-1 yenilgisinde oyun gücünü yeterli bulmadı

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Dalcı, Eyüpspor'un Amed'e 5-1 yenilgisinde oyun gücünü yeterli bulmadı
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Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 5-1 yenildi. Teknik Direktör Mustafa Dalcı, maç sonrası oyun güçlerinin yeterli olmadığını belirterek Amedspor'un baskın oyununun da etkili olduğunu söyledi.

Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, Amed Sportif Faaliyetler karşısında oyun güçlerinin yeterli olmadığını söyledi.

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetleri'ne 5-1 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Amedspor, bireysel bir hata yaptığında hemen cezayı kesebilecek etkili ve yetenekli oyunculara sahip. Dolayısıyla yapmış olduğumuz kademe hatasında, bireyselden yediğimiz o gol biraz bizim ritmimizi de direncimizi de düşürdü. 2. golle, ilk yarıyı dirençsizce, kabul eden bir anlayışla Amedspor'un oynamasına müsaade ettik. İkinci yarı oyuncularımızla bunları paylaştığımızda şunu söyledim, 'Direnç göstermemiz gerekiyor asla oyunumuzdan vazgeçmeden disiplin içerisinde ikinci yarıya da çıkıp oyunumuzu güçlü bir şekilde oynamamız gerekiyor'. Ama bunu ikinci yarı belirli bölümlerde reaksiyon gösterebildik, belirli bölümlerde gösteremedik. Genel anlamda aslında hazırlanırken planımız, oyun gücümüz bugün sahada çok yeterli değildi. Bunu çok net ifade edebilirim. Bu biraz da Amedspor'un baskın oyunu ve güçlü oyunu da etkiliydi. Artık bu maçı unutup bu mücadelemizi bir sonraki maçlarda devam ettirmek adına vazgeçmeden mücadelemize devam edeceğiz. Amedspor'u galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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