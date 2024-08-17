Daha önce yapamamıştı! Okan Buruk, Konyaspor maçında Galatasaray ile bir ilki tattı
Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek sezona 2'de 2 yaparak başladı. Bu başarı, sarı kırmızılı takımın 100. maçına çıkan teknik direktörü Okan Buruk'un yönetiminde ilk kez gerçekleşti. Buruk, geride kalan 2 sezonda da ilk iki maçını kazanamamıştı.
Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Sarı kırmızılılar 100. maçına çıkan Okan Buruk yönetiminde ilk kez sezona 2'de 2 yaparak başladı.
ASLAN 2 DE 2 YAPTI
Sezona Süper Kupa hüsranıyla başladıktan sonra Hatay'ı son dakika golleriyle geçen Galatasaray, Konya deplasmanında 3 puanı iki golle aldı.
OKAN BURUK BİR İLKİ YAŞADI
Galatasaray'ı son iki sezon üst üste şampiyon yapan Okan Buruk, ilk defa lige 2'de 2 yaparak başladı.