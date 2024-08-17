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Daha önce yapamamıştı! Okan Buruk, Konyaspor maçında Galatasaray ile bir ilki tattı

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Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek sezona 2'de 2 yaparak başladı. Bu başarı, sarı kırmızılı takımın 100. maçına çıkan teknik direktörü Okan Buruk'un yönetiminde ilk kez gerçekleşti. Buruk, geride kalan 2 sezonda da ilk iki maçını kazanamamıştı.

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında, Konyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Sarı kırmızılılar 100. maçına çıkan Okan Buruk yönetiminde ilk kez sezona 2'de 2 yaparak başladı.

ASLAN 2 DE 2 YAPTI

Sezona Süper Kupa hüsranıyla başladıktan sonra Hatay'ı son dakika golleriyle geçen Galatasaray, Konya deplasmanında 3 puanı iki golle aldı.

OKAN BURUK BİR İLKİ YAŞADI

Galatasaray'ı son iki sezon üst üste şampiyon yapan Okan Buruk, ilk defa lige 2'de 2 yaparak başladı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (1)

muhammet çetin:

süper başarı. 6 puanla şampi....

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