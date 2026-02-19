Daha önce böylesi görülmedi! Dev organizasyonun önüne geçen görüntü

2026 Kış Olimpiyatları slalom yarışında Norveçli kayakçı Atle Lie McGrath, altın madalyayı son anda kaybetti. Yarışın ardından büyük hayal kırıklığı yaşayan 25 yaşındaki sporcu, bariyerleri aşarak karların içindeki ormanlık alana doğru yürüdü ve bir süre gözlerden uzak kaldı.

SON KAPIDA HATA YAPTI

Final inişine önemli bir avantajla başlayan McGrath, kapılardan birini hatalı geçince madalya şansını yitirdi. Yarışı İsviçreli Loic Meillard kazanırken, Norveçli sporcu pist kenarında kayak batonlarını güvenlik ağlarının üzerinden fırlattı. Ardından bariyerleri aşarak ormanlık alana yöneldi ve yalnız kalmak için gözden kayboldu.

"SADECE KENDİME ZAMAN AYIRMAK İSTEDİM"

Yaklaşık iki saat sonra basın mensuplarının karşısına çıkan McGrath, "Biraz huzur ve sessizlik bulacağımı düşündüm ama fotoğrafçılar ve polis ormanda da beni buldu. Sadece kendime zaman ayırmaya ihtiyacım vardı" ifadelerini kullandı.

YASLA YARIŞTIĞINI AÇIKLADI

Açılış töreni günü dedesini kaybettiğini belirten McGrath, yarışlara yas duygusuyla çıktığını ve koluna siyah bant taktığını söyledi. ABD'de doğup Norveç'te büyüyen sporcu, "Normalde olaylara geniş perspektiften bakarım ama çok sevdiğim birini kaybettim ve bu her şeyi çok daha zor hale getirdi" dedi.

Takım arkadaşı Timon Haugan da McGrath'ın son 10-12 gündür büyük üzüntü yaşadığını belirterek yanında olmaya çalıştıklarını ifade etti. McGrath ise, "Bir süre ormanda vakit geçirdim. Şimdi sevdiğim insanlarla olacağım. Bunu sindirmek zaman alacak ama etrafımda beni seven insanlar var" sözleriyle yaşadıklarını zamana bırakacağını dile getirdi.