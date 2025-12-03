Haberler

Daha imzası bile kurumamıştı! Salah'ın yeni adresi duyuruldu

Güncelleme:
Sezon öncesinde Liverpool ile sözleşme uzatan Muhammed Salah için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Suudi Arabistan'dan ismi açıklanmayan bir kulüp, Liverpool ile transfer görüşmelerine başladı. Liverpool'un Mısırlı futbolcunun performansının düşmesi nedeniyle transfer teklifini değerlendirdiği aktarıldı.

Liverpool ile olan sözleşmesini sezon başında 2027 yılına dek yenileyen Muhammed Salah ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

ADIM ADIM SUUDİ ARABİSTAN'A

İngiliz basınında yer alan habere göre; Suudi Arabistan'dan ismi açıklanmayan bir kulüp, Premier Lig ekibi Liverpool ile Muhammed Salah için transfer görüşmelerinde bulunuyor. İngiliz devinin, sezon başında her ne kadar Salah'ı takımda tutmak istese de yıldız futbolcunun son dönemde düşen performansı nedeniyle transfer teklifini değerlendirdiği belirtildi.

SALAH DA SICAK BAKIYOR

Haberde, 33 yaşındaki yıldız isminde Suudi Arabistan'a sıcak baktığı, hafif maç takvimi ve fiziksel olarak daha az yıpratıcı ortamın kendisine iyi gelebileceğini düşündüğü dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Liverpool formasını tüm kulvarlarda 18 kez giyen Salah, bu maçlarda 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYusuf Yıldız:

Başlık ne içerik ne... Bu sahtelik başka bir şey değil

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
