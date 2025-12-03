Daha imzası bile kurumamıştı! Salah'ın yeni adresi duyuruldu

Liverpool ile olan sözleşmesini sezon başında 2027 yılına dek yenileyen Muhammed Salah ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

ADIM ADIM SUUDİ ARABİSTAN'A

İngiliz basınında yer alan habere göre; Suudi Arabistan'dan ismi açıklanmayan bir kulüp, Premier Lig ekibi Liverpool ile Muhammed Salah için transfer görüşmelerinde bulunuyor. İngiliz devinin, sezon başında her ne kadar Salah'ı takımda tutmak istese de yıldız futbolcunun son dönemde düşen performansı nedeniyle transfer teklifini değerlendirdiği belirtildi.

SALAH DA SICAK BAKIYOR

Haberde, 33 yaşındaki yıldız isminde Suudi Arabistan'a sıcak baktığı, hafif maç takvimi ve fiziksel olarak daha az yıpratıcı ortamın kendisine iyi gelebileceğini düşündüğü dile getirildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Liverpool formasını tüm kulvarlarda 18 kez giyen Salah, bu maçlarda 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.