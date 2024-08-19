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Daha fazla dayanamadı! Zaha'dan canlı yayında olay yaratacak Galatasaray sözleri

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Galatasaray'da takımdan ayrılması gündemde olan Wilfried Zaha, kendisine ait Twitch kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Zaha, "Öncelikle, ben sadece oyunumu oynamaya çalışıyorum. Eğer neden oynamadığım hakkında konuşmak istiyorsanız; Yöneticilere sorun, ben bu konuda konuşmak için burada değilim. Yani Galatasaray hakkında bir şeyler konuşmak istiyorsanız, Galatasaray Instagram sayfasına gidin ve onlara DM atın" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da adı Premier Lig ekipleriyle anılan ve takımda kalıp kalmayacağı henüz belli olmayan Wilfried Zaha, Twitch yayınında açıklamalarda bulundu. Kendisine yönetilen eleştirilere yanıt veren Fildişi Sahilli oyuncu, canlı yayında çok konuşulacak ifadeler kullandı.

"NEDEN OYNAMADIĞIMI YÖNETİCİLERE SORUN"

Yıldız oyuncu, kendisine ait Twitch kanalında sarı-kırmızılı taraftarların eleştirilerine yanıt verdi. Tecrübeli futbolcu, "Buraya gelip kulübe saygısızlık ettiğim ve bunun gibi şeyler hakkında konuşanlar için; Öncelikle, ben sadece oyunumu oynamaya çalışıyorum. Eğer neden oynamadığım hakkında konuşmak istiyorsanız; Yöneticilere sorun, ben bu konuda konuşmak için burada değilim. Bazı şeyler üzerinde kontrolüm yok. Tek yaptığım antrenmana gitmek, o kadar" açıklamasını yaptı.

"GALATASARAY'A DM ATIN"

Zaha, açıklamasının devamında "Yani Galatasaray hakkında bir şeyler konuşmak istiyorsanız, Galatasaray Instagram sayfasına gidin ve onlara DM atın. Ben evdeyim. Oyunumun tadını çıkarıyorum, sonra bugün antrenmana gideceğim, hepsi bu, kimseye saygısızlık etmedim" dedi.

GALATASARAY KARİYERİ

Geçen sezon başında bonservis bedeli olmadan Galatasaray'a transfer olan 31 yaşındaki yıldız, tüm kulvarlarda 43 maçta forma giyerken 10 gol ve beş asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Wilfried Zaha'nın sarı-kırmızılı takımla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Wilfried Zaha Galatasaray Futbol Spor Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Kemal Demir:

Zahahhahahha...

3
0
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isa yatar:

Mecbur oynatacaksınız kimse olmaz

0
2
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Bulo Can:

zahahahaahahahahh 6alata5aray zahahahahah

0
0
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