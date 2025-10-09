Daha attığı imza kurumadı! Yılmaz Vural'a büyük şok

Sarıyer'de teknik direktör değişikliği yaşandı. Görevine yalnızca üç hafta önce getirilen Yılmaz Vural, alınan kötü sonuçların ardından görevinden ayrıldı. 72 yaşındaki deneyimli teknik adam, Şenol Can'ın yerine geldiği Sarıyer'de kısa sürede beklenen çıkışı yapamadı.

SAKARYASPOR MAĞLUBİYETİ SON OLDU

Sarıyer, son olarak sahasında Sakaryaspor'a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekip, karşılaşmada iki penaltı kaçırırken, konuk ekibin galibiyet golü 90+1. dakikada geldi. Bu mağlubiyetin ardından yönetim, Yılmaz Vural ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı aldı.

DÖRT MAÇTA SADECE BİR GALİBİYET

Vural yönetiminde sahaya çıkan Sarıyer, 4 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Diğer üç karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan lacivert-beyazlı ekip, düşme hattına yaklaşınca yönetim değişikliğe gitme kararı aldı.

YENİ HOCA ARAYIŞI BAŞLADI

Sarıyer yönetimi, deneyimli teknik adamla yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışına başladı. Kulüp kaynaklarına göre, kısa süre içinde takımın başına yerli bir teknik isim getirilecek.