Ali Aliyev Uluslararası Güreş Turnuvası'nda 3 gümüş madalya

Rusya'nın Dağıstan Bölgesi'ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen 56. Uluslararası Ali Aliyev Güreş Turnuvası'nda milli güreşçiler, organizasyonu 3 gümüş madalya ile tamamladı.

Turnuvanın ilk gününde 74 kiloda mücadele eden milli güreşçi Muhammed Beşir, finale yükselerek gümüş madalya kazandı. Son gün finallerinde 79 kiloda mindere çıkan İbrahim Metehan Yaprak, finale kadar tüm rakiplerini teknik üstünlükle mağlup etti. Milli sporcu, yaşadığı kasık sakatlığı nedeniyle finalde Avrupa Şampiyonu Hacımurad Alikhmaev karşısına çıkamayınca turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı. 125 kiloda mücadele eden Hakan Büyükçıngıl ise finale kadar tüm rakiplerine üstünlük sağladı. Finalde dünya üçüncüsü ve son Ranking Serisi Turnuvası şampiyonu Rus rakibi Abdulla Kurbanov ile karşılaşan milli güreşçi, 3-3 sona eren mücadelede son puan avantajıyla rakibine mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
