Haberler

Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, Davraz'da düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'nın 16-17 Ocak 2026 tarihlerinde Isparta'nın Davraz Dağı'nda düzenleneceğini açıkladı. Şampiyona, büyükler ve genç yaş gruplarında gerçekleştirilecek.

Türkiye Dağcılık Federasyonunun faaliyet programında yer alan Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, Isparta'da yapılacak.

Federasyonun açıklamasına göre organizasyon, 16-17 Ocak 2026'da Davraz Dağı'nda düzenlenecek.

Büyükler kategorisinin yanı sıra 14, 16, 18 ve 20 yaş altı gruplarında gerçekleştirilecek şampiyonanın başvuruları, 8 Ocak Perşembe günü sona erecek.

Başvurular, sadece Dağcılık Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pek çok ülkenin kendisine uyarlamak istediği sağlık sistemimiz var

"Pek çok ülke gelip kendilerine uyarlamak için sistemimizi inceliyor"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
İstanbul için en net kar yağışı uyarısı! 11 ilçe beyaza bürünecek

İstanbul için en net kar yağışı uyarısı! 11 ilçe beyaza bürünecek
Adı Galatasaray ile de anılıyordu! Real Madrid'den Rudiger kararı

Adı Galatasaray ile de anılan Rudiger için karar verildi
'Müslümanlar Noel ağacını ateşe verdi' dendi, gerçek çok başka çıktı

"Müslümanlar yaktı" dediler, gerçek çok başka çıktı
Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba
Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi

Yunus Akgün yeni evini aldı: Formayla pozunu verdi
Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi

Kış saati uygulaması devam edecek mi? Beklenen açıklama geldi