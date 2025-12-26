Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, Davraz'da düzenlenecek
Türkiye Dağcılık Federasyonu, Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası'nın 16-17 Ocak 2026 tarihlerinde Isparta'nın Davraz Dağı'nda düzenleneceğini açıkladı. Şampiyona, büyükler ve genç yaş gruplarında gerçekleştirilecek.
Türkiye Dağcılık Federasyonunun faaliyet programında yer alan Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, Isparta'da yapılacak.
Federasyonun açıklamasına göre organizasyon, 16-17 Ocak 2026'da Davraz Dağı'nda düzenlenecek.
Büyükler kategorisinin yanı sıra 14, 16, 18 ve 20 yaş altı gruplarında gerçekleştirilecek şampiyonanın başvuruları, 8 Ocak Perşembe günü sona erecek.
Başvurular, sadece Dağcılık Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapılabilecek.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor