Dağ Kayağı Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası Erzincan'da Yapıldı

Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası Erzincan'da bulunan Ergan dağında yapıldı.

Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen çok sayıda sporcunun yarıştığı Dağ Kayağı Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası, Ergan Kayak Merkezinde düzenlendi.

Start noktasından başladıktan sonra belli bir mesafe tırmanan sporcular, tırmandıkları yerden kayarak en kısa sürede yarışı bitirmeye çalıştı. Kıran kırana görüntülere sahne olan yarışların sonucunda dereceye giren sporcular, madalyalarını aldı. - ERZİNCAN