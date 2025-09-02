Cyle Larin'den sürpriz transfer

2018-2022 yılları arasında Beşiktaş'ta forma giyen Kanadalı golcü oyuncu Cyle Larin, sürpriz bir transfere imza attı.

FEYENOORD'A KİRALANDI

Mallorca'da top koşturan Cyle Larin, sezon sonuna kadar Robin Van Persie'nin çalıştırdığı Hollanda'nın güçlü ekiplerinden Feyenoord'a kiralandı. 30 yaşındaki golcü, kendisini Kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

BEŞİKTAŞ'TAN AVRUPA'YA GİTTİ

Cyle Larin, 4 yıl boyunca Beşiktaş forması da giymiş, gösterdiği başarılı performansın ardından sırasıyla Club Brugge, Real Vallodolid ve Mallorca'ya transfer olmuştu. Beşiktaş'ta 109 maça çıkan Larin, 39 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.