Cyle Larin, Beşiktaş'a veda etti: Beraber bir çok şeyi başardık - Haberler

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Cyle Larin, Beşiktaş'a veda etti: Beraber bir çok şeyi başardık

Haberler.com - Spor
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Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cyle Larin, siyah-beyazlı kulübe veda etti. Kanadalı futbolcu yaptığı paylaşımda, "Beraber bir çok şeyi başardık. Kötü günlerden birlik olarak çıkmayı başarıp kupalar kaldırdık. Bu anları Beşiktaş ailesiyle paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Maalesef, şimdi veda zamanı." ifadelerini kullandı.

2018'in ara transfer döneminde Orlando'dan 1.85 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan Cyle Larin, siyah-beyazlı kulübe veda etti.

"ŞİMDİ VEDA ZAMANI"

Sözleşmesinin sonuna gelen Kanadalı futbolcu yaptığı paylaşımda, "Beraber bir çok şeyi başardık. Kötü günlerden birlik olarak çıkmayı başarıp kupalar kaldırdık. Bu anları Beşiktaş ailesiyle paylaşmak benim için büyük bir onurdu. Maalesef, şimdi veda zamanı. Beşiktaş forması giydiğim süre içerisindeki desteğiniz için minnettarım. Sizi tüm kalbimle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Cyle Larin, Beşiktaş'a veda etti: Beraber bir çok şeyi başardık

Haberler.com - Spor

Cyle Larin Beşiktaş Spor Haberler

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