CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2025'te Şampiyon Orhan Okulu

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 2025 sezonunun şampiyonu, başpehlivan Orhan Okulu oldu.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun organize ettiği CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 2025 sezonu, 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri ile tamamlandı.

Üçüncü sezonu düzenlenen ligde şampiyon, 7 etap sonunda topladığı 91 puanla Orhan Okulu oldu. Okulu, aynı yıl hem Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri hem de ligde şampiyon olan ilk başpehlivan ünvanını aldı.

Tecrübeli başpehlivan Okulu, ligin ilk kez düzenlendiği 2023 yılında da sezonu zirvede tamamlamıştı.

Bu yıl Kırkpınar'da finalde güreşen ve yakaladığı çıkışla dikkati çeken Avrupa şampiyonu milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Okulu'nun ardından 74 puanla ikinci sırayı elde etti.

673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ni kazanan geçen yılın lig şampiyonu Enes Doğan ise bu sezonu 70 puanla 3. sırada tamamladı.