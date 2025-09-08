Haberler

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2025'te Şampiyon Orhan Okulu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 sezonunun şampiyonu olan başpehlivan Orhan Okulu, toplamda 91 puan toplayarak CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'ni zirvede tamamladı. Okulu, aynı yıl Kırkpınar'da da şampiyonluk elde etti.

CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 2025 sezonunun şampiyonu, başpehlivan Orhan Okulu oldu.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun organize ettiği CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nde 2025 sezonu, 673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri ile tamamlandı.

Üçüncü sezonu düzenlenen ligde şampiyon, 7 etap sonunda topladığı 91 puanla Orhan Okulu oldu. Okulu, aynı yıl hem Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri hem de ligde şampiyon olan ilk başpehlivan ünvanını aldı.

Tecrübeli başpehlivan Okulu, ligin ilk kez düzenlendiği 2023 yılında da sezonu zirvede tamamlamıştı.

Bu yıl Kırkpınar'da finalde güreşen ve yakaladığı çıkışla dikkati çeken Avrupa şampiyonu milli güreşçi Feyzullah Aktürk, Okulu'nun ardından 74 puanla ikinci sırayı elde etti.

673. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'ni kazanan geçen yılın lig şampiyonu Enes Doğan ise bu sezonu 70 puanla 3. sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
Savcı katilinin babası konuştu: Kendi silahını kendisi yetiştirdi

Savcı katilinin babası cinayetin perde arkasını anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
14 yıllık evliliğini sonlandıran Yasemin Özilhan'ın yeni evinin kirası dudak uçuklattı

14 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni evinin kirası dudak uçuklattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.