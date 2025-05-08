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Fenerbahçe yönetimi genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddetti

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Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek için Marsilya kulübü resmi teklif sundu. Marsilya'nın 20 milyon euroluk teklifi, Fenerbahçe yönetimi tarafından yeterli bulunmadı. Sarı-lacivertli yönetim, genç stoperin bonservisini 30 milyon euro olarak belirledi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de bu sezon Mourinho yönetiminde parlayan genç stoper Yusuf Akçiçek, Avrupa'nın radarına girdi.

20 MİLYON EURO'YU AZ BULDULAR

Fransız temsilcisi Marsilya'nın 19 yaşındaki futbolcu için sarı-lacivertlilere resmi teklif sunduğu öğrenildi. Sabah gazetesinin haberine göre; Marsilya'dan bir yönetici, İstanbul'da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Asbaşkan Acun Ilıcalı ve Yusuf'un menajeri Mirsad Türkcan ile görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede Fransız kulübü, 20 milyon euroluk bir teklif sundu.

Çuvalla parayı reddettiler! Fenerbahçe Yusuf Akçiçek'in bonvervisini belirledi

30 MİLYON EURO

Fenerbahçe yönetimi ise bu teklifi düşük bularak geri çevirdi. Sarı-lacivertliler, genç oyuncunun bonservisini 30 milyon euro olarak belirledi. Yusuf Akçiçek'in ise karar sürecini tamamen kulübe bıraktığı belirtildi.

Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf, Mourinho'nun kadrosunda yer alarak önemli bir çıkış yakaladı.

Fenerbahçe yönetimi genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddetti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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