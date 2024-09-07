Çuval dolusu para teklif ettiler ama Emre Mor gitmiyor

Süper Lig devi transfer hareketliliği hız kesmeden devam ediyor. Portekizli antrenör Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği oyuncularla teker teker yolları ayıran sarı-lacivertlilerde sıra Emre Mor'a geldi.

Geçen sezon da beklenen performansı veremeyen ve kiralık olarak Fatih Karagümrük'e yollanan Emre Mor'a teklif yağıyor. Suudi Arabistan'dan bir takım Emre Mor için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı.

YILLIK 3.5 MİLYON EUROYU REDDETTİ

Suudi Arabistan takımı Al-Kholood'un kendisine yıllık 3.5 milyon euro vermesine rağmen bu teklifi kabul etmeyen Mor, Fenerbahçe yönetimini de şaşırttı.