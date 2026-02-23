Haberler

Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'ndan istifa etti

Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'ndan istifa etti
Güncelleme:
Curaçao Milli Takımı'nı tarihte ilk kez FIFA Dünya Kupası'na taşıyan Hollandalı teknik adam Dick Advocaat, kızının sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığını açıkladı. Curaçao, Advocaat yönetiminde 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ni geçerek finallere katılma hakkı kazandı.

Curaçao Milli Takımı'nı tarihinde ilk kez FIFA Dünya Kupası'na taşıyan Hollandalı teknik adam Dick Advocaat, kızının sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldı.

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu'na (CONCACAF) bağlı Curaçao'da Hollandalı teknik direktör Dick Advocaat görevinden ayrıldı. Ocak 2024'te takımın başına geçen Advocaat yönetiminde başarılı sonuçlara imza atan Curaçao, kısa sürede dikkatleri üzerine çekerken, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ni geçerek ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek finallerin biletini almaya hak kazandı.

Advocaat, ada ülkesiyle 19 resmi maça çıkarken, 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Curaçao ile Dünya Kupası biletini alarak tarihe geçen Hollandalı teknik adam, kızının sağlık sorunları nedeniyle görevini bıraktığını açıkladı.

Curaçao Milli Takımı'nda görevi Fred Rutten devraldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
