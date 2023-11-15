Cumhuriyetin 100. Yılı ve Hasan Güngör U13-U17 Güreş Turnuvası Kayıtları Başladı

Merkezefendi Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Cumhuriyetin 100'üncü yılı ve Hasan Güngör U13-U17 yaş kategorisindeki Güreş Turnuvası kayıtları başladı.

Merkezefendi Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Cumhuriyetin 100'üncü yılı ve Hasan Güngör U13-U17 yaş kategorisindeki Güreş Turnuvası kayıtlar başladı.

Merkezefendi Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği desteklere hız kesmeden devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile imzalanan sponsorluk anlaşmasına istinaden Cumhuriyetin 100'üncü yılı anısına ve Denizli'nin Olimpiyat Şampiyonu Hasan Güngör adına güreş turnuvası düzenlenecek. U13 yaş ve U17 kategorisinde birçok farklı ilden güreşçilerin katılacağı, kıyasıya mücadelenin olacağı ve 88 madalyanın verileceği güreş turnuvası Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda düzenlenecek. Kayıtlar, 18 Kasım Cumartesi gününe kadar sürecekken turnuva ise 19 Kasım Pazar günü saat 08.30'da başlayacak. - DENİZLİ