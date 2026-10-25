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Cumhuriyet Rallisi'ni Çiğdem-Cengiz Kabatepe ekibi kazandı, 47 otomobil yarıştı

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2026 Klasik Otomobil Sezonu'nun son yarışı olan Cumhuriyet Rallisi'nde Çiğdem-Cengiz Kabatepe ekibi birinci oldu. 23-24 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen rallide en eskisi 1954, en yenisi 1989 model 47 klasik otomobil yarıştı ve organizasyon 24 Ekim akşamı galayla sona erdi.

2026 Klasik Otomobil Sezonu'nun son yarışı Cumhuriyet Rallisi'ni Çiğdem-Cengiz Kabatepe ekibi kazandı.

Klasik Otomobil Spor Kulübü tarafından 23-24 Ekim tarihlerinde düzenlenen Cumhuriyet Rallisi'nde en eskisi 1954, en yenisi 1989 model 47 klasik otomobil İstanbul'da yarıştı.

Rallinin genel klasman lideri, deneyimli yarışmacılar Çiğdem-Cengiz Kabatepe oldu.

Organizasyon, 24 Ekim Cumartesi akşamı düzenlenen galada dereceye giren ekiplerin ödüllendirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
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