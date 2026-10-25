Cumhuriyet Rallisi'ni Çiğdem-Cengiz Kabatepe ekibi kazandı, 47 otomobil yarıştı

Cumhuriyet Rallisi'ni Çiğdem-Cengiz Kabatepe ekibi kazandı, 47 otomobil yarıştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026 Klasik Otomobil Sezonu'nun son yarışı olan Cumhuriyet Rallisi'nde Çiğdem-Cengiz Kabatepe ekibi birinci oldu. 23-24 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen rallide en eskisi 1954, en yenisi 1989 model 47 klasik otomobil yarıştı ve organizasyon 24 Ekim akşamı galayla sona erdi.
2026 Klasik Otomobil Sezonu'nun son yarışı Cumhuriyet Rallisi'ni Çiğdem-Cengiz Kabatepe ekibi kazandı.
Klasik Otomobil Spor Kulübü tarafından 23-24 Ekim tarihlerinde düzenlenen Cumhuriyet Rallisi'nde en eskisi 1954, en yenisi 1989 model 47 klasik otomobil İstanbul'da yarıştı.
Rallinin genel klasman lideri, deneyimli yarışmacılar Çiğdem-Cengiz Kabatepe oldu.
Organizasyon, 24 Ekim Cumartesi akşamı düzenlenen galada dereceye giren ekiplerin ödüllendirilmesiyle sona erdi.
Kaynak: AA