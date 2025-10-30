Haberler

Cumhuriyet'in 102. Yılı İçin 45. Cumhuriyet ve 87. Cumhurbaşkanlığı Koşuları Ankara'da Düzenlenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda 1 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan 45. Cumhuriyet Koşusu ve 87. Cumhurbaşkanlığı Koşusu ile Cumhuriyet Bayramı kutlanacak. Grup 1 seviyesindeki bu at yarışları, safkan İngiliz ve Arap atlarıyla yapılacak.

At yarışlarında Cumhuriyet'in 102. yılının kutlandığı 45. Cumhuriyet Koşusu ve 87. Cumhurbaşkanlığı Koşusu, Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre sezonun son Grup 1 yarışları, Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda 1 Kasım tarihinde koşulacak.

İlk kez 1939'da koşulan Cumhurbaşkanlığı Koşusu, üç yaş ve üzeri safkan İngiliz atları ile 2400 metre mesafede çim pistte gerçekleştirilecek. Grup 1 seviyesindeki yarış, saat 16.00'da başlayacak.

Cumhuriyet'in kuruluşu anısına ilk kez 1981 yılında yarış takvimine eklenen Cumhuriyet Koşusu ise üç yaş ve üzeri safkan Arap atları ile 1600 metre mesafede yapılacak. Grup 1 DHT yarışına saat 16.30'da start verilecek.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel - Spor
Türkiye'nin gözü bu maçlarda! İşte dev derbileri yönetecek hakemler

Bahis skandalının gölgesinde oynanacak iki derbiye sürpriz atama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sındırgı'daki deprem fırtınası sonrası korkutan tespit: Ölü faylar canlandı

Deprem fırtınası yaşayan ilçeye giden bilim insanından korkutan uyarı
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Tasma taktığı kadını sokaklarda gezdirdi! Kullandığı ifadeler de skandal

Tasma takıp sokakta gezdirdi! Kullandığı ifadeler de mide bulandırdı
Sındırgı'daki deprem fırtınası sonrası korkutan tespit: Ölü faylar canlandı

Deprem fırtınası yaşayan ilçeye giden bilim insanından korkutan uyarı
Brezilya'da savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi

Savaş gibi polis operasyonu! Cesetler sokaklara dizildi
Almanya Başbakanı Merz, Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığımızı genişletmek istiyorum

Erdoğan'la görüşmek için Ankara'da: Ortaklığı genişletmek istiyorum
Kamyon devrildi, kaçan deney maymunları ülkeyi alarma geçirdi

Ülke diken üstünde! Kamyon devrildi, virüslü maymunlar firar etti
Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede

Yapay zeka dünyanın en iyi 20 stadını seçti: İki Süper Lig devi de listede
Pınar Altuğ'un kızı Su ilk kez podyuma çıktı

Annesinin yolundan gidiyor! Pınar Altuğ'un kızı ilk kez podyuma çıktı
Anne, baba ve 2 evlada mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı

4 kişiye mezar olan binanın enkazından çıkan not yürekleri dağladı
Ermenistan'da askerlik süresi 24 aydan 18 aya indirildi

Komşuda askerlik 18 aya indirildi ama keyif kaçıracak bir detay var
Polisi dövmeye çalışan şahsın sonu: Gardaş tamam

Polise diklenip devamında dövmeye çalışan şahsın sonu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.