Cumhuriyet'in 100. yılında F-16'lar Antalya semalarını süsledi

16 tipi savaş uçağı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında gösteri uçuşu gerçekleştirdi, vatandaşlar unutulmaz anlar yaşadı.

"Türk Yıldızları" ekibi tarafından gerçekleştirilecek olan gösteri uçuşunun, ekibin İstanbul Boğazı'ndaki Resmi Geçit Töreni'ne katılacağından dolayı ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde F-16'lar Antalya semalarını süsledi. Saat 15.00 itibarıyla 4 adet F-16 tipi savaş uçağı "Gösteri Uçuşu" için Konyaaltı Olbia Kent Meydanı'nda Antalyalılar ile buluştu.

Vatandaşlar sahili doldurdu

Vatandaşların Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doruk noktasına çıkaran ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşatan gösteri ekibine ilgi yoğundu. Her yaştan vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile sahile akın ederken, gösteri ekibi coşkuyla karşılandı. Vatandaşların bazıları ise unutulmaz anları cep telefonları ile kaydetti. Gösteri uçuşunu izlemek için varyant bölgesine gelen Salih Bakoğlu, gösteriyi güzel bulduğunu aktararak, "Çok başarılı bir gösteriydi, ben çok sevdim. Kalabalıktı bayağı, hoşuma gitti" derken, Adnan Bakoğlu da "Gösteri çok iyiydi, 4 tane F-16'nın beraber gelmesini çok iyi buldum ve insanların bu gösteriyi takip edip alkışlamaları güzeldi" şeklinde konuştu. - ANTALYA