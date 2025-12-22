Haberler

Cumhuriyet Anadolu Lisesi şampiyon

Güncelleme:
Düzce okul sporları voleybol genç kızlarda şampiyon Cumhuriyet Anadolu Lisesi oldu.

Düzce Okul Sporları faaliyetleri kapsamında düzenlenen Voleybol Genç Kızlar İl Birinciliği turnuvası, 20 Ekim–12 Aralık tarihleri arasında 18 Temmuz Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplam 24 takımın katılımıyla düzenlenen ve büyük çekişmeye sahne olan turnuva, iki ay süren müsabakaların ardından sona erdi. Turnuva sonunda Cumhuriyet Anadolu Lisesi birinci olurken, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi ikinci, Farabi Anadolu Lisesi üçüncü ve Esin Olcay Anadolu Lisesi dördüncü sırada yer aldı.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, düzenlenen törenle Spor Şube Müdürü Hamit Sakal tarafından takdim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
