Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Ödül Töreni

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı olan Halikarnas 100'üncü Yıl Kupası düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Yarışta yaşamını yitiren Nova Takımı'nın Kaptanı Mustafa Erol da alkışlarla anıldı. Yarışta dereceye giren takımlara kupaları takdim edildi.

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nda ödüller sahiplerini buldu.

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın ilk etabı olan Halikarnas 100'üncü Yıl Kupası düzenlenen ödül töreniyle sona erdi. Gecede tüm takım kaptanları beraber sahneye çıkarak, yarış sırasında geçirdiği kalp krizinden dolayı yaşamını yitiren Nova Takımı'nın Kaptanı Mustafa Erol'ın ödülünü hep birlikte alarak alkışlarla Erol'u andı.