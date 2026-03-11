Cumhurbaşkanlığı Koşusu, 11 Ekim'de Ankara'da koşulacak
Türkiye Atletizm Federasyonu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nun 11 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Yarışmalar 21K, 10K ve 5K kategorilerinde olacak.
Yarışmanın kayıtları "cumhurbaskanligikosusu.com" adresinden yapılabilecek.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan