Cumhurbaşkanlığı Koşusu, 11 Ekim'de Ankara'da koşulacak

Güncelleme:
Türkiye Atletizm Federasyonu, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nun 11 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirileceğini açıkladı. Yarışmalar 21K, 10K ve 5K kategorilerinde olacak.

Türkiye Atletizm Federasyonu, Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nun, 11 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, atletler 21K, 10K ve 5K kategorilerinde yarışacak.

Yarışmanın kayıtları "cumhurbaskanligikosusu.com" adresinden yapılabilecek.

