Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ikinci etabı, Aydın'dan start aldı

Bu yıl 61.'si gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabı Aydın'dan start alırken, 158 sporcu birincilik için 152,8 kilometre pedal çevirecek.

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabı olan 152,8 kilometrelik Aydın-Marmaris parkurunun startı Efeler ilçesi Malazgirt Meydanı'ndan verildi. 26 ülkeden 23 takımın yer aldığı yarışta toplam 158 sporcu birincilik için mücadele edecek. Aydın'ın ilk kez etap başlangıcına ev sahipliği yaptığı organizasyonda, zorlu parkurların ardından sporcular Muğla'nın Marmaris ilçesine ulaşacak. Çok sayıda yarışseverin takip ettiği Aydın etabında yarışçılar, start öncesinde düzenlenen seremonide takımlarının isimlerinin bulunduğu hatıra tahtasına imzalarını attılar. Turnuvada 27 sporcu ile İtalya en fazla sporcusu bulunan ülke olurken, Türkiye 22 sporcu ile ikinci sırada yer aldı.

23 takımın ter döktüğü Aydın-Marmaris etabı kapsamında sporcular, 44,3 kilometre sonra ihtiyaç molası verebilecek. Start'ın verilmesinin ardından eskort eşliğinde Aydın'dan çıkan sporcular birincilik için toplamda 152,8 kilometre pedal çevirecek. 8 etaptan oluşan 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun bir sonraki etabı ise 132.7 kilometrelik Marmaris-Kıran parkuru olacak. - AYDIN

