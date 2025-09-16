Erdoğan: Altın Madalya İçin İnanıyorum

'ALTIN MADALYA KAZANACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabule ilişkin Nsosyal hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "A Milli Kadın Voleybol Takımımızın kıymetli oyuncularını Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde misafir etmekten büyük memnuniyet duydum. 2025 Dünya Şampiyonası'nda ortaya koydukları güçlü mücadele için her bir milli sporcumuzu tebrik ediyorum. Dünya Şampiyonası'na ilk kez 2006 yılında katılmıştık. Turnuvadaki en iyi derecemiz ise altıncılık olmuştu. Şimdi artık gümüş madalyanın sahibiyiz.

İkincilik derecesini dünya şampiyonluğuna giden yolda bir başlangıç olarak kabul ediyoruz. Avrupa Şampiyonu olmuş, Milletler Ligi'nde zirveye çıkmış ve Olimpiyat Oyunları'nda 4'üncü olarak madalyayı kıl payı kaçırmış bu takımın Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalyayı kazanacağına yürekten inanıyorum" ifadelerine yer verdi.