Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldi
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir araya gelerek devam eden Milletler Ligi maçlarında başarılar dilediğini kaydetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Spor