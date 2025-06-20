Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldi

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın A Milli Kadın Voleybol Takımı ile bir araya gelerek devam eden Milletler Ligi maçlarında başarılar dilediğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Spor
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