Cumartesi Anneleri Gözaltında Kaybedilen Yakınlarının Akıbetini Sormak İçin Oturma Eylemi Yaptı

Cumartesi Anneleri, Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yaparak gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanmasını talep etti. Ancak polis tarafından engellendi ve en az 47 kişi gözaltına alındı.

Gözaltında kaybedilen yakınlarının akıbetini sormak ve faillerin yargılanması talebiyle Galatasaray Meydanı'nda oturma eylemi yapan Cumartesi Anneleri, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararına karşın 957'nci haftada da polis tarafından engellendi. Eylemde en az 47 kişi gözaltına alındı.

AYM'nin Galatasaray Meydanı'ndaki oturma eylemlerinin yasaklanmasıyla ilgili verdiği "ihlal" kararının ardından Cumartesi Anneleri, 957'nci haftada da meydana karanfil bırakarak oturma eylemi yapmak istedi.

Ara sokaklardan meydana ulaşmak isteyen Cumartesi Anneleri ve onlara destek veren insan hakları savunucuları ablukaya alındı. Eylemi takip eden gazeteciler alandan uzaklaştırılırken en az 47 kişi de polis müdahalesiyle gözaltına alındı.

"HUKUK DIŞI YÖNTEMLERLE ENGELLEMEYE SON VERİN"

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Galatasaray Meydanı'nda 16. kez gözaltına alınıyoruz. Anayasa'nın emredici hükümlerini uygulayın; keyfi ve dayanaksız iddialarla, hukuk dışı yöntemlerle Cumartesi Anneleri'ni engellemeye son verin" denildi.