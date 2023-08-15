Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü ile Çubuk Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen Çubuk Ovası Hasat Kupası Judo Turnuvası, 18 ilden 308 sporcu katılımıyla gerçekleştirildi. Turnuva, yıldız minikler ve minikler kategorilerinde yapılan müsabakalarla başladı ve kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, turnuvaya katılımın yüksek olduğunu belirterek, ilçelerinde tüm spor branşlarına destek verdiklerini ifade etti. Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit ise hedeflerinin uluslararası bir turnuva düzenlemek olduğunu söyledi.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü ile Çubuk Gençlik ve Spor Müdürlüğünce "Çubuk Ovası Hasat Kupası Judo Turnuvası" gerçekleştirildi.

Çubuk Şehir Stadı'ndaki açılış seremonisiyle başlayan turnuvaya, 18 ilden 308 sporcu katıldı. Judocular, süper minikler, minikler, yıldızlar ve ümitler kategorilerinde açık alanda tatamiye çıktı.

İlk olarak yıldız minikler ve minikler kategorisinde yapılan müsabakalar, kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Çubuk Belediye Başkan Yardımcısı Lokman Kılıç, AA muhabirine, turnuvaya katılımın yüksek olduğunu belirterek, sporcu şehri olma yolundaki hedeflerine adım adım ilerlediklerini söyledi.

İlçelerinde tüm spor branşlarına destek olduklarını belirten Kılıç, "Şu anda ilçemize, 36 takımdan oluşan yaklaşık 308 sporcu turnuvaya katılmak için geldi. Biz belediye olarak gençlerimizi spora teşvik etmek istiyoruz. Bu kapsamda 2019 yılında Belediye Başkanımız Baki Demirbaş'ın girişimleriyle Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübümüzü kurduk. Sadece bu kulübümüzde 1600 öğrencimize spor eğitimi veriliyor. Sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit ise açık alanda yapılan turnuvayı kendilerinin düzenlediğini ifade ederek, "Turnuvamız gündüz ve gece olmak üzere bir gün sürecek. Geçen sene Ankara geneli yapmıştık, bu yıl ise İç Anadolu Bölgesi'nden birçok ilimiz katıldı. Hedefimiz uluslararası bir turnuva düzenlemek." diye konuştu.

Müsabakaların ardından dereceye girenlere kupa ve madalyaları, Belediye Başkan Yardımcıları Lokman Kılıç ve Harun Olmuş tarafından verildi.