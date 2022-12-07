Cristiano Ronaldo'ya yeni takımı soruldu! Verdiği cevap futbolseverleri sevinçten çıldırttı

Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası son 16 turunda İsviçre'yi yendikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu. Al Nassr ile anlaştığı iddialarına yanıt veren Portekizli yıldız, "Hayır, bu doğru değil." ifadelerini kullandı. Ronaldo'nun kariyerine Avrupa'da devam etmesi gerektiğini düşünen futbolseverler, bu açıklama karşısında büyük bir mutluluk yaşadı.

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz, İsviçre'yi 6-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaştığı yönündeki iddialara cevap verdi.

500 MİLYON EURO KAZANACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Marca'nın ortaya attığı Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı ve 500 milyon euro kazanacağı iddiası gündeme oturmuştu. Portekizli yıldız tüm dünyada ses getiren iddialara ilişkin son sözünü söyledi.

"HAYIR, BU DOĞRU DEĞİL"

Al Nassr iddialarına cevap veren Cristiano Ronaldo karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Hayır, bu doğru değil." ifadelerini kullandı. Serbest statüde bulunan Ronaldo'nun hangi takıma imza atacağı belirsizliğini koruyor.