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Messi'yi duyan Cristiano Ronaldo'nun yaptığı hareket pahalıya patladı! İşte cezası

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Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, Messi tezahüratları yapan taraftarlara yönelik hareketi nedeniyle bir maç men cezası aldı. Ronaldo ayrıca para cezasına çarptırıldı.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, taraftarlara yaptığı hareket nedeniyle bir maç men cezası aldı.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Disiplin ve Etik Kurulunun açıklamasında, Al Nassr'ın deplasmanda Al Shabab'ı 3-2 yendiği mücadelenin ardından taraftarlara yaptığı hareket sebebiyle Ronaldo'ya bir maç men cezası verildiği belirtildi.

Ayrıca Ronaldo'nun, federasyona 10 bin Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 83 bin lira), Al Shabab Kulübüne ise 20 bin Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 166 bin lira) para cezası ödemesine karar verildiği bildirildi.

Portekizli futbolcu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm kulüplere saygı duyuyorum. Maçtan sonra galibiyetin sevincini yaşıyordum. Utanç verici bir hareket değildi. Avrupa'da buna alışığız." ifadelerini kullanmıştı.

Messi'yi duyan Cristiano Ronaldo'nun yaptığı hareket pahalıya patladı! İşte cezası

Ronaldo, karşılaşmanın ardından Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi için tezahüratta bulunan rakip takım taraftarlarına doğru yaptığı hareket nedeniyle disipline sevk edilmişti.

Kaynak: AA / Spor

Cristiano Ronaldo Futbol Spor Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

haksız mıyım:

haketmişler ronaldo da yapmış. o da insan. iyi etmiş.

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Yusuf ODEMIS:

Offf ne kadar üzülmüştür.. Çerez parası cezası için

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