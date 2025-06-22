Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası Okan Buruk olabilir

Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası Okan Buruk olabilir
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Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Fiorentina'ya gitmeye hazırlanan Stefano Pioli'nin yerine teknik direktör listesinin en başında Okan Buruk'a yer verdi.

Galatasaray ile 3 sezon üst üste şampiyon olma başarısı gösteren tecrübeli teknik direktör Okan Buruk'a Suudi Arabistan'dan sürpriz bir talip çıktı.

RONALDO'NUN HOCASI OLABİLİR

İtalyan tuttomercatoweb'te yer alan habere göre; Fiorentina'ya gitmeye hazırlanan Stefano Pioli'nin yerine teknik direktör arayan Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al Nassr, gözünü Türkiye'ye çevirdi. Haberde, Al Nassr'ın Okan Buruk'u yeni teknik direktör listesinin ilk sırasına yazdığı belirtildi.

BAŞARISINDAN ETKİLENDİLER

Al Nassr yetkililerinin, Okan Buruk'un yaşadığı üst üste 3 şampiyonluğu ve kariyerinde üst düzey oyuncuları çok iyi yönetme becerisinden etkilendiği, bu nedenle takımlarına istedikleri aktarıldı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'ın başında 150 resmi maça çıkan Okan Buruk, bu maçlarda 110 galibiyet ve 18 yenilgi ile 2.35 puan ortalaması yakaladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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