Cristiano Ronaldo'nun yeni adresini Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bilgisini aldık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'daki "İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye" programı kapsamında gençlerle bir araya geldi. Bir gencin, "Ronaldo ve Messi arasındaki tercihiniz değişti mi?" şeklinde yönelttiği soruya Erdoğan, "Maalesef Ronaldo'yu Filistin davasına sahip çıktığı için harcadılar, siyasi yaptırım uyguladılar. Aldığım bilgilere göre de Suudi Arabistan'a transfer olacak" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da "İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye" programı kapsamında gençlerle bir araya geldi. Bir gencin, "Önceki konuşmanızda Messi mi Ronaldo sorusuna Ronaldo demiştiniz, Arjantin maçını Katar'da izledikten sonra fikriniz değişti mi? yönelttiği sorusuna Erdoğan "Şimdi onları kıyaslamak bize düşmez. Tabii Ronaldo'yu harcadılar" dedi.

"SİYASİ YAPTIRIM UYGULADILAR"

Ronaldo'ya Filistin davasına sahip çıktığı için siyasi yaptırım uygulandığını vurgulayan Erdoğan, "Ronaldo'ya maalesef siyasi yaptırım uyguladılar. Maalesef Ronaldo'yu harcadılar. ve Ronaldo gibi bir futbolcuya kalkıp 2. yarıda sokmak, 2. yarıda 15 dakika yarım saat sokmak onun hem psikolojisini hem bütünüyle enerjisini ne yaptı? alıp götürdü. Ronaldo Filistin davasına sahip çıkan birisidir" dedi.

"SUUDİ ARABİSTAN'A TRANSFER OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu programda Cristiano Ronaldo'nun da yeni adresini duyurdu. Erdoğan, "Aldığım bilgilere göre de Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'a transfer olacak" açıklamasını yaptı.