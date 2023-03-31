Cristiano Ronaldo'nun gizli fantezisini sevgilisi Georgina ağzından kaçırdı

Dijital bir platformda yayınlanan "I am Georgina" serisinin ikinci sezonunda Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, Portekizli yıldızın ilginç bir fantezisini dile getirdi.

"SPA'DA DEĞİL YATAKTA İLİŞKİYE GİREBİLİRDİN"

Yayın bir bölümünde Ronaldo ile arasında geçen bir diyaloğu anlatan Georgina, "Spa'da ıslanmasınlar diye kollarımı havaya kaldırdığım için çok rezil bir durumdaydım. Kollarımın böyle olmasından bıkmıştım resmen." ifadelerini kullandı. Bunun üzerine arkadaşları Georgina'nın neyi ima ettiğini anlayarak, "Spa'da değil de yatakta ilişkiye girebilirdin." dedi.

"ORADA YAPTIK"

Utangaç bir şekilde, "Hayır, orada yaptık" diyen Georgina daha sonra ağzından çıkanların şokuyla sustu. Kız kardeşinin, "Spa'da ilişkiye mi girdiniz yani?" sorusu karşısında ise Georgina, gergin bir şekilde bekledi ve cevap vermedi. Ronaldo'nun Spa fantezisini açığa çıkaran Georgina, böylece Portekizli yıldızla ilişkiye girdikleri en ilginç yerlerden birini de ağzından kaçırmış oldu.