Haberler

Cristiano Ronaldo'dan merak edilen geleceği hakkında açıklama

Cristiano Ronaldo'dan merak edilen geleceği hakkında açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan'da kalmak istediğini belirten Ronaldo, "Daha önce birçok kez söylediğim gibi, ben Suudi Arabistanlıyım. Beni, ailemi ve arkadaşlarımı çok iyi karşılayan bir ülke burası. Burada mutluyum ve burada kalmaya devam etmeyi umuyorum." dedi.

  • Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da kalmaya devam etmeyi umduğunu belirtti.
  • Cristiano Ronaldo, 30 yaşından sonra 500 gol atan ilk futbolcu oldu.
  • Cristiano Ronaldo'nun toplam gol sayısı 964'tür ve 1000 gol hedefine ulaşması için 36 gol kalmıştır.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, takımının liderliğe yükselmesini kutlarken, merak edilen geleceği hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BEN SUUDI ARABİSTANLIYIM"

Kariyerini Amerika'da sonlandıracağı iddia edilen 41 yaşındaki Portekizli yıldız, bu iddiaları yalanlayarak, "Daha önce birçok kez söylediğim gibi, ben Suudi Arabistanlıyım. Beni, ailemi ve arkadaşlarımı çok iyi karşılayan bir ülke burası. Burada mutluyum ve burada kalmaya devam etmeyi umuyorum." dedi. Ronaldo'nun bu açıklamaları Al Nassr taraftarları arasında sevinçle karşılandı.

30 YAŞINDAN SONRA 500. GOL

Cristiano Ronaldo, son olarak oynanan Al Hazm karşısında 2 gol birden atarak 30 yaşından sonra 500 gol atmayı başaran ilk futbolcu olmayı başarmıştı. Toplam gol sayısını 964'e çıkaran yıldız ismin 1000 gol hedefine ulaşmasına 36 gol kaldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
'Savcıyım' deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

Otobüsteki sahte savcı hakkında karar verildi
Hadise'den skandal 'Ramazan' videosu! Tepkiler gecikmedi

Türkiye'yi o ülkelerle aynı kefeye koydu, tepki anında geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den olay şampiyonluk kehaneti
Ferdi Kadıoğlu'nun muhteşem şutu İngiltere'yi salladı

Tek hareketiyle İngiltere'yi salladı
10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor

10'da 10! Bu takımı kim durduracak?
90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi

90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda'ya kesildi
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den olay şampiyonluk kehaneti
ABD'de kar kabusu: İki metre kar yağacak, 50 milyon kişi etkilenecek

Ülke teyakkuza geçti! 50 milyon kişi alarmda
Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor

Çocukların çok sevdiği kadın, vahşi cinayetle suçlanıyor