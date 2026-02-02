Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı

Cristiano Ronaldo'nun, Suudi Arabistan Ligi'nin 20. haftasında Al Nassr'ın Al Riyadh ile oynayacağı karşılaşmada forma giymeme kararı aldığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun bu kararının fiziksel dinlenme ya da fikstür yoğunluğuyla değil, kulüp yönetimine duyduğu memnuniyetsizlikle ilgili olduğu belirtildi.

PIF YÖNETİMİNE TEPKİ

A Bola'nın kulüp kaynaklarına dayandırdığı habere göre Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından yönetilme biçiminden rahatsızlık duyuyor. Portekizli yıldızın, aynı fonun kontrolündeki rakip kulüplerle kıyaslandığında Al Nassr'a yeterli yatırım yapılmadığını düşündüğü aktarıldı.

TRANSFER POLİTİKASI RAHATSIZ ETTİ

Takım kaptanı olan Ronaldo'nun, kulüpte ciddi bir yatırım eksikliği bulunduğu görüşünde olduğu ifade edildi. Teknik direktör Jorge Jesus'un talep ettiği transferlerin gerçekleşmemesi ve kış transfer döneminde yalnızca Iraklı 21 yaşındaki orta saha Haydeer Abdulkareem'in kadroya katılması, bu rahatsızlığın başlıca nedenleri arasında gösterildi.

YÖNETİMDE YETKİ KRİZİ

Al Nassr yönetiminde yer alan sportif direktör Simao Coutinho ile CEO Jose Semedo'nun yetkilerinin ay başında yönetim kurulu kararıyla dondurulduğu bilgisi de paylaşıldı. Bu durumun kulüp içindeki belirsizliği artırdığı vurgulandı.

BENZEMA VE AL HILAL DETAYI

Ronaldo'nun memnuniyetsizliğini artıran bir diğer gelişmenin ise rakip Al Hilal'in transfer hamleleri olduğu belirtildi. Al Hilal'in savunmacı Pablo Mari ve genç forvet Kader Meite için yüksek bedelli girişimlerde bulunduğu hatırlatılırken, Karim Benzema'nın Al Ittihad'dan Al Hilal'e transfer ihtimalinin de gündeme geldiği aktarıldı.

Cristiano Ronaldo'nun bu tavrının Al Nassr'daki ilk memnuniyetsizlik işareti olmadığına dikkat çekildi. Ocak ayında teknik direktör Jorge Jesus'un, "Al Nassr, Al Hilal kadar politik güce sahip değil" açıklaması Suudi futbolunda büyük tartışma yaratmıştı.