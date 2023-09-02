Yıllar ondan pek bir şey götürmüyor! Cristiano Ronaldo 850. golünü attı

Al-Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 850. golünü attı. Ronaldo, Suudi Arabistan Ligi'nde 6 gol ve 4 asistle hem gol krallığında, hem de asist krallığında lider durumda.

Suudi Arabistan Ligi'nin 5. haftasında Al Hazm ile Al Nassr karşı karşıya geldi. Maçta kazanan 5-1'lik skorla konuk ekip Al-Nassr oldu.

Al-Nassr'a galibiyeti getiren goller; 33. dakikada Abdulrahman Ghareeb, 35. dakikada Abdullah Alkhaibari, 57. dakikada Otavio, 68. dakikada Cristiano Ronaldo ve 78. dakikada Sadio Mane'den geldi.

HEM ASİST HEM GOL KRALI

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, fileleri de havalandırarak kariyerinde 850. gole ulaştı. Ayrıca Cristiano Ronaldo, son 3 maçta 6 gol kaydetti. Ronaldo, 5.haftası geride kalan Arabistan Ligi'nde 6 gol ve 4 asistle hem gol krallığında, hem de asist krallığının zirvesinde yer alıyor.