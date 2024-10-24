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Cristian Medina'dan takımına rest: Oynamayacağım

Cristian Medina'dan takımına rest: Oynamayacağım
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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde gündemine gelen Cristian Medina, Boca Juniors-Gimnasia maçı öncesi teknik direktör Gago ile görüşerek Fenerbahçe'ye transferine karar verilene kadar oynamak istemediğini iletti.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı fakat Boca Juniors'ın inadı nedeniyle transferini bitiremediği Cristian Medina için Arjantin'den sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

RESTİ ÇEKTİ: OYNAMAYACAĞIM

ESPN Argentina'nın haberine göre; Cristian Medina, Boca Juniors-Gimnasia maçı öncesi teknik direktör Gago ile görüşerek Fenerbahçe'ye transferine karar verilene kadar oynamak istemediğini iletti.

Medina'nın bu kararı, Boca Juniors'un son teklife henüz cevap vermemesi nedeniyle oldu. Fenerbahçe'nin Boca Juniors'a 10 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus teklif ettiği belirtildi. 22 yaşındaki futbolcu bu sezon Boca Juniors formasıyla 30 maçta forma şansı buldu ve 3 gol-3 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor

Boca Juniors Fenerbahçe Futbol Spor

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