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Coventry City, teknik direktör Lampard'ın sözleşmesini uzattı

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İngiltere Premier Lig'in yeni ekibi Coventry City, teknik direktör Frank Lampard ile 2028-2029 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzaladı. Lampard, takımı 25 yıl sonra Premier Lig'e çıkardı.

İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Coventry City, teknik direktör Frank Lampard ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kasım 2024'te göreve başlayan 48 yaşındaki İngiliz teknik adamın sözleşmesinin 2028-2029 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Lampard, Coventry City'deki ilk sezonunda 17. sırada teslim aldığı takımı Championship'te play-off potasına taşıdı.

Coventry City, geçen sezon ise Frank Lampard yönetiminde Championship'i zirvede tamamlayarak 25 yıl sonra Premier Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

İngiltere'nin efsane futbolcuları arasında kabul edilen Lampard, teknik direktörlük kariyerinde Derby County, Chelsea ve Everton'da da görev yaptı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
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