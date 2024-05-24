Çorumlu güreşçiler Avrupa Şampiyonası'nda başarıya ulaştı

Azerbeycan'da düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Mert İlbars ve 5. olan Samet Yaldıran memleketleri Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde coşkuyla karşılandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda Mert İlbars Avrupa şampiyonu olurken, Samet Yaldıran ise 5. oldu.

Şampiyona sonrası Çorum'a gelen güreşçiler, Mahmut Atalay Spor Salonu önünde çiçeklerle karşılandı. Mert İlbars ve Samet Yaldıran, antrenörleri Çelebi Bayır, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Aktaş, ailesi ve çok sayıda vatandaşlar ile şehir turu yaparak ilçe halkını selamladı.

Şehir turunun ardından Mert İlbars, Samet Yaldıran ve Antrenörü Çelebi Bayır ile Mahmut Atalay Spor Salonu yanında davul zurna eşliğinde oyun oynadı. - ÇORUM