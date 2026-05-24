Çorum'da binlerce vatandaş Süper Lig'e çıkmayı kutladı

Play-off final maçında Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup eden Çorum FK'nın Süper Lig'e yükselmesinin ardından binlerce vatandaş sokaklara akın ederek kutlama yaptı.

Trendyol 1. Lig Play-off finalinde karşılaştığı Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup ederek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Çorum FK, şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı.

ŞAMPİYONLUK KUPASI ALINDI

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Uğur Uçar yönetimindeki Çorum FK, şampiyonluk kupasını düzenlenen törenle aldı.

ÇORUMLU VATANDAŞLARIN SÜPER LİG SEVİNCİ

Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından Çorum'da binlerce vatandaş sokaklara akın etti. Taraftarlar konvoylar oluşturup şehir turu attı, kent meydanında, sokak ve caddelerde halaylar çekerek şampiyonluk sevincini yaşadı.

Cemre Yıldız
