Çorum Valisi, Ulusal Şampiyonalarda Başarı Gösteren Sporcuları Tebrik Etti

Çorum Valisi Ali Çalgan, Türkiye genelinde farklı branşlarda düzenlenen ulusal şampiyonalarda dereceye giren başarılı sporcuları ağırlayarak tebrik etti.

Ulusal şampiyonalarda dereceye giren genç sporcular Vali Ali Çalgan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Mustafa Demirkıran, 2024-2025 sezonunda Çorum'dan 123 sporcunun Türkiye şampiyonalarında derece elde ettiğini, bu sporculardan 3'ünün ise uluslararası organizasyonlarda ülkemize madalya kazandırdığını ifade etti.

Vali Ali Çalgan, genç sporcuları elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ederek başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Çorum'un spordaki yükselen grafiğine dikkat çeken Vali Çalgan, "İlimizin spordaki başarısı gerçekten göz kamaştırıcı. Bu başarının arkasında başta İl Müdürümüz olmak üzere tüm antrenörlerimizin büyük emeği var. Hepsini yürekten kutluyorum," dedi.

Sporun gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sunduğunu vurgulayan Vali Çalgan, "Gençlerimiz hem kendi gelişimlerine katkı sağlıyor hem de arkadaşlarına ve çevrelerine örnek oluyor. Ailelerini, okullarını ve ilimizi gururlandırıyorlar. Bu başarılar, sizden sonra gelecek evlatlarımıza ilham olacaktır. Başarı çok kıymetli. Kolay bir iş yapmıyorsunuz. Bir derece aldığınızda, sizin izinizden yürümek isteyenler cesaret buluyor. Sizi gördükçe onlar da başarabileceklerine inanacaklar. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum" diye konuştu. - ÇORUM