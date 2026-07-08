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Çorum FK, Yusuf Erdoğan ile yollarını ayırdı

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Trendyol Sü Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, 33 yaşındaki kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Kulüp, futbolcuya şampiyonluk katkıları için teşekkür etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, takıma 2025-2026 sezonunda katılan ve bir yıl kaptanlık yapan Yusuf Erdoğan'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, 33 yaşındaki futbolcuya Çorum FK'nin şampiyonluğuna sağladığı katkılardan dolayı teşekkür edilerek, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarı dilendi.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
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