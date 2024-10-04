Üye Girişi
Haberler

Çorum FK ve Iğdır FK Golsüz Berabere Kaldı

Çorum FK ve Iğdır FK Golsüz Berabere Kaldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Çorum FK, sahasında Iğdır FK ile karşılaştı ve maç 0-0 berabere sona erdi. Maç boyunca iki takım da etkili fırsatlar yaratmasına rağmen gol atmayı başaramadı.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Iğdır FK ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada sol kanattan Burak Çoban'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortada Kosta Aleksic'in vuruşunda top auta çıktı.

9. dakikada sağ kanattan Burak Çoban'ın pasında ceza yayı üzerinde Caner Cavlan'nın uzak köşeye gönderdiği topu kaleci Hasan Hüseyin son anda kornere çeldi.

11. dakikada sol kanattan Eren Karadağ'ın yerden ortasında Thomas Verheydt'in topu az arkla auta gitti.

44. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Caner Cavlun'un sert vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri döndü.

52. dakikada Burak Süleyman'ın köşe atışında ceza sahası içerisinde Landre topu kafayla ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol faul gerekçesiyle iptal edildi.

Hakemler: Oğuzhan Uğurlu, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Barış Çiçeksoyu

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Toure, Ferhat Yazgan, Verheydt (Kasongo dk. 67), Boudjema (Avounou dk. 88), Mehmet Tayfun Dingil, Bartolomeu, Erkan Kaş, Burak Süleyman (Suat Kaya dk. 80), Eren Karadağ (Atakan Akkaynak dk. 67)

Yedekler: Mahmut Eren Güler, Tunahan Ergül, Ahmethan Köse, Kerem Kalafat, Kadir Seven, Atilla Seven

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Iğdır FK: Furkan Köse, Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Eysseric (Mert Çölgeçen dk. 80), Kosta Aleksic, Burak Çoban (Noel Omar Niemann dk. 90+3), Guimaraes (Alperen Selvi dk. 90+3), Caner Cavlun (Yusuf Can Esendemir dk. 80), Thuram, Dean Liço, Marcos Silva (Berkan Mahmut Keskin dk. 45+3)

Yedekler: Alp Arda, Ömer Hasan Şişmanoğlu, Oğuzhan Özleşen, Kerim Avcı, Halil İbrahim Sönmez

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Sarı kartlar: Burak Süleyman, Atakan Akkaynak (Çorum FK), Guimaraes, Alperen Selvi (Iğdır FK) - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Trendyol 3-sayfa Futbol Iğdır Spor

ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı

İran'da kesinlikle vurulmasını istemediği bir yer var

 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

Surlardaki vahşette kan donduran detaylar! Her şeyi önceden deftere çizmiş

 Anne, surlardaki vahşete tanık olmuş! Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti

Kızının kesilen başının önünde çaresizce feryat etti
FETÖ ile mücadelenin baş kahramanı Mahmut Çorumlu'nun görevi değişti

FETÖ ile mücadelenin baş kahramanının görevi değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu Kick açıklaması ne? Kerem Aktürkoğlu Kick'te ne dedi? Resmî bir voleybol maçı 3-0 sonuçlanmışsa kazanan takım toplamda en az kaç sayı kazanmış demektir? Zaire hangi ülke? 1971-1997 yılları arasında resmî adı "Zaire Cumhuriyeti" olan ülke hangisidir? Zaire Cumhuriyeti yeni ismi ne? 4 Ekim 200 Bin TL! 14,8 milyardan fazla görüntülenmeyle YouTube'da açık ara en çok izlenme sayısına ulaşan, hangisinin aile üyelerinin çeşitli el ve vücut hareketleri .. Araç gereç nasıl yazılır? "Araç gereç" anlamına gelen kelimenin doğru yazılışı hangisidir? S Sport CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki (Flaman kuşu nedir) Hangisi flaman Kuşu hangisinin diğer adıdır? Semih Çelik öldü mü, nerede öldü, yaşıyor mu? Semih Çelik resmi var mı? MasterChef eleme adayları kim? 4 Ekim Cuma bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 4 Ekim Cuma bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Rizespor Antalyaspor kaç kaç bitti? (MAÇ ÖZETİ) Rizespor Antalyaspor özet ve golleri izle! Golleri kim attı, maç bitti mi?
title