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Çorum FK ve Iğdır FK Berabere Kaldı

Çorum FK ve Iğdır FK Berabere Kaldı
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1. Lig'de mücadele eden Çorum FK, evinde ağırladığı Iğdır FK ile 0-0 berabere kaldı. Maçta bir gol VAR incelemesiyle iptal edildi.

Yusuf ÇINAR / ÇORUM, -

STAT: Çorum Şehir

HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Barış Çiçeksoyu

ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay - Landre, Toure, Ferhat Yazgan, Verheydt (Dk. 67 Kasongo), Boudjema (Dk. 88 Avounou), Mehmet Tayfun Dingil, Bartolomeu, Erkan Kaş, Burak Süleyman (Dk. 80 Suat Kaya), Eren Karadağ (Dk. 67 Atakan Akkaynak)

IĞDIR FK: Furkan Köse - Alim Öztürk, Hasan Hatipoğlu, Eysseric (Dk. 80 Mert Çölgeçen), Aleksic, Burak Çoban (Dk. 90+3 Niemann), Guimaraes (Dk. 90+3 Alperen Selvi), Caner Cavlun (Dk. 80 Yusuf Can Esendemir), Thuram, Lico, Silva (Dk. 45+3 Berkan Mahmut Keskin)

SARI KARTLAR: Burak Süleyman, Atakan Akkaynak (Çorum FK), Guimaraes, Alperen Selvi ( Iğdır FK)

1'inci Lig ekiplerinden Çorum FK, konuk ettiği Iğdır FK ile 0-0 berabere kaldı.

11'inci dakikada sol kanattan Eren Karadağ'ın yerden ortasında Thomas Verheydt vurdu fakat top az farkla auta gitti.

52'nci dakikada Burak Süleyman'ın köşe atışında ceza sahası içerisinde Landre topu kafayla ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından gol faul gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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