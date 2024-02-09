Çorum FK, Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu
1'inci Lig'in 22'nci haftasında Çorum FK, kendi sahasında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.
STAT: Çorum Şehir
HAKEMLER: Feridun Daldaş, Ömer Lütfi Aydın, Mahmut Gülle
ÇORUM FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat (Dk. 90 Suat Kaya), Ologo, Toure, Erkan Kaş, Nalepa, Ahmet İlhan Özek (Dk. 46 Ozan Sol), Gökhan Karadeniz (Dk. 46 Hakan Barış), Atakan Akkaynak (Dk. 63 Eren Aydın), Geraldo, Ahmet Sagat (Dk. 70 Verheydt)
ÜMRANİYESPOR: Übeyd Adıyaman, Uğur Kaan Yıldız, Popov, Cavare, Glumac, Emre Kaplan, Muhammed Mert (Dk. 83 Melih Okutan), Atalay Babacan (Dk. 55 Nassim Titebah), İlhami Sıraçhan Nas (Dk. 83 Onur Ayık), Emre Demir (Dk. 69 Diniyev), Ivan Saponjic (Dk. 55 Emrecan Bulut)
GOL: 34 Dimitri Kevin Cavare (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Glumac, İlhami Siraçhan Nas, Übeyd Adıyaman, Nassim Titebah (Ümraniyespor), Atakan Akkaynak, Hakan Barış (Ahlatcı Çorum FK)
1'inci Lig'in 22'nci haftasında Çorum FK, kendi sahasında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.