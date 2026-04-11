Uğur Uçar: "Play-off başladıktan sonra inşallah bu takım Süper Lig'e çıkacak"

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, Pendikspor ile berabere kaldıkları maçın ardından, "Play-off maçları başladıktan sonra inşallah bu sene, bu takım, bu ligden çıkacak" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Çorum FK, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı. Müsabaka sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, "Maçın hakkı beraberlikti. Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Ayağımızdaki topu da rakibe verip mağlup duruma düştük. İkinci yarıdaki oyuncu değişiklikleriyle beraber top bizde daha çok kaldı. Pozisyonlara girdik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra da beraberliği bulduk. Play-off'un içindeyiz gibi görünüyor. Futbolcularda biraz bunun rahatlığı var gibi görünüyor. Ama play-off maçları başladıktan sonra bu sene, bu takım, bu ligden çıkacak" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı