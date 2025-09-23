Çorum FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, Beraberliği Değerlendirdi

Çorum FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, "Bugün iç sahada oynadığımız bir maçı berabere bitirmiş olduk, hiçbirimizin düşünmediği bir şey. Ama bundan sonraki sürecin içerisinde bunu ben ve oyuncu gurubu çok rahat telafi edebilecek yapıdayız" dedi.

Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Serikspor ile 1-1 berabere kaldı. Çorum FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. İyi bir enerjiyle iki yarıya başladıklarını, ancak kaptırdıkları topla rakibin öne geçtiğini belirten Çavuş, istemedikleri bir sonuçla sahadan ayrıldıklarını dile getirdi. Milli ara öncesi oynayacakları iki maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini ifade eden Çavuş, daha iyi bir oyunla lige devam edecek kapasiteye sahip olduklarını vurguladı.

Serikspor'un oyun anlayışına göre maça hazırlandıklarını ifade eden Çavuş, "Maç öncesinde tamamen oyunun bu şekilde geçeceğini ve oyunun içerisindeki senaryoları nasıl yaşayacağımızı çok net organize olduğumuz bir durum olmuştu. Dün antrenmana gelip, bugün maça çıktığımız bir durum. Serikspor'un bundan önceki maçlarda oynadığı oyun anlayışı derin savunma yapıp derin savunma anlayışından dolayı ön alanda bulacakları, rakip hatası veya çok hızlı çıkacakları hücum ve gol bulacakları bir oyun anlayışına sahipler. Bundan önceki maçlarda da aynısıydı, bu gün de bununla karşılaştık. İlk devreye hızlı bir oyunla başlayıp içeri girdiğimiz pozisyonlar, direkten dönen topumuz ve rakibi tamamen kendi sahasına yıktığımız bir oyun ve ilk 45 dakikada bir gol çıkartamadığımız bir oyun oldu. İkinci devreye başladığımızda da takım aynı enerjiyle başladı. Yusuf ile çok net karşı karşıya kaldığımız bir pozisyon ve sonra çok net bir pozisyon var. Tam oyunu rakip sahada devam ettirirken kaptırdığımız bir top ve sonrasında da çok dengesiz yakalandığımız bir pozisyonda gol yedik. Sonra çok güzel bir geri dönüş yaptık ve beraberlik golünü attık. Güzel de bir zaman oldu. Fakat sonra girdiğimiz pozisyonlarda da tekrar bunu sonuca skor olarak yansıtamadık. Bugün iç sahada oynadığımız bir maçı berabere bitirmiş olduk, hiçbirimizin düşünmediği bir şey. Ama bundan sonraki sürecin içerisinde bunu ben ve oyuncu gurubu çok rahat telafi edebilecek yapıdayız. Umut ediyorum, yakın zamanda bir maçımız daha var, onu kazanıp içerdeki Manisa maçıyla milli araya gireceğiz. Amacımız bu 2 maçta 2'de 2 yaparak milli araya girip bundan sonraki kısımda da oyun içerisindeki durum ve bizim gördüğümüz oyunu üçüncü bölgeye taşıdığımız andaki aksiyonları çok daha fazlalaştırmak. Bunu da bundan sonraki süreçte çok güzel bir şekilde seyircilerimize izleteceğimizi düşünüyorum" dedi. - ÇORUM