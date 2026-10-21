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Çorum FK, Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe deplasmanına antrenmanla hazırlanıyor

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Çorum FK, Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe deplasmanına antrenmanla hazırlanıyor
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Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda dinamik ısınma, pas ve yüksek tempolu geçiş çalışmaları yapıldı.

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenmanda dinamik ısınma, pas ve iki ceza sahası arasında tempolu geçişler uygulandı. Antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başlarken, dar alanda topa sahip olma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın devamında iki ceza sahası arasında yüksek tempolu geçiş çalışmaları gerçekleştirildi. Son bölümde futbolcular arasında turnuva formatında karşılaşmalar yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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